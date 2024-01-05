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Filipinler, ABD ile gerçekleştirilen ortak devriye etkinliğine Çin'in eleştirilerine yanıt verdi - Son Dakika
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Filipinler, ABD ile gerçekleştirilen ortak devriye etkinliğine Çin'in eleştirilerine yanıt verdi

Filipinler Ulusal Güvenlik Danışmanı Eduardo Ano, Çin'in eleştirilerine yanıt vererek, ABD ile birlikte gerçekleştirilen ortak devriye etkinliğinin münhasır ekonomik bölge içinde yapıldığını belirtti. Ano, Çin'in söz konusu devriye etkinliğini 'provokatif askeri faaliyetler' olarak tanımladığına dikkati çekerek, bu etkinliğin uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı. ABD ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdikleri ikinci ortak devriye etkinliğiyle bölgede barış ve istikrarın desteklenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Filipinler, ABD ile gerçekleştirilen ortak devriye etkinliğine Çin\'in eleştirilerine yanıt verdi
05.01.2024 - 23:47,  Güncelleme: 23:53
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Filipinler Ulusal Güvenlik Danışmanı Eduardo Ano, Çin'in eleştirilerine yanıt vererek, ABD ile birlikte gerçekleştirilen ortak devriye etkinliğinin münhasır ekonomik bölge içinde yapıldığını belirtti.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ano, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile Filipinler tarafından ortak gerçekleştirilen devriye etkinliğine yönelik Çin'in eleştirilerine cevap verdi.

Çin'in söz konusu devriye etkinliğini "provokatif askeri faaliyetler" olarak tanımladığına dikkati çeken Ano, "ABD ile ortak gerçekleştirilen devriye etkinliğinin münhasır ekonomik bölge içinde yürütüldüğünü ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ano, ayrıca, bu tarz faaliyetlerin, "kurallara dayalı bir uluslararası düzene ve bölgede barış ve istikrarın desteklenmesine yönelik karşılıklı bağlılığı" gösterdiğini vurguladı.

Filipinler'in Çin ile diplomatik görüşmelere açık olduğunu ve tüm devletlerle iyi ilişkiler geliştirmeye olan bağlılığını yineleyen Ano, "Barışçıl diyalog ve uluslararası hukuka bağlılık yoluyla bölgedeki tüm tarafların çıkarına hizmet edecek bir çözüme ulaşabileceğimize inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD ve Filipinler 3 Ocak'ta, Güney Çin Denizi'nde 2 günlük ikinci ortak devriye etkinliğini başlatmıştı.

Kaynak: AA
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