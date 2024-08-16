Filipinler, ABD'nin füze sistemini Çin'in istikrarı bozucu olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Filipinler, ABD'nin füze sistemini Çin'in istikrarı bozucu olarak nitelendirdi

Filipinler Dışişleri Bakanı, Çin'in ABD'nin ülkenin kuzeyine konuşlandırdığı füze sistemine ilişkin endişelerini dile getirdiğini açıkladı. Çin'in füze sistemi hakkında dramatik tepki gösterdiği belirtildi.

16.08.2024 19:17
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Filipinler, ABD'nin ülkenin kuzeyine konuşlandırdığı orta mesafe güdümlü füze sistemini Çin'in "istikrarı bozucu" olarak nitelediğini ifade etti.

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, başkent Manila'da düzenlediği basın toplantısında Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde Çin'in, ABD'nin nisandaki bir askeri tatbikat sırasında Filipinler'e konuşlandırdığı füze fırlatma sistemine ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Temmuzda Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Vang ile Laos'ta görüştüklerini anımsatan Manalo, Çin'in füze sistemi hakkında "oldukça dramatik tepki gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Manalo, Vang'in ABD füze sisteminin Filipinler'deki varlığının "istikrarı bozucu" olabileceği konusunda kendisini uyardığını kaydederek, Filipinler'in bunu reddettiğini ve Vang'a füze sisteminin geçici olarak Filipinler'de bulunduğunu söylediğini aktardı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien de 30 Mayıs'ta, ABD'nin ortak askeri tatbikat sırasında Filipinler'e füze sistemi konuşlandırmasına tepki göstermiş ABD ve Filipinler'in silah sistemini konuşlandırarak bölgede "savaş tehdidi yarattığını" ifade etmişti.

ABD nisanda Filipinler ile düzenlediği Balikatan askeri tatbikatı sırasında Tayfun Füze Sistemi'ni Filipinler'in Luzon Adası'nın kuzeyine geçici olarak konuşlandırmıştı.

Tayfun Füze Sistemi'nin, Tomahawk seyir füzeleri ile SM-6 uçaksavar füzelerini fırlatabilen bir silah istasyonundan oluştuğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler, ABD'nin füze sistemini Çin'in istikrarı bozucu olarak nitelendirdi - Son Dakika

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