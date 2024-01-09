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Filipinler, Belçika ve Fransa'dan Kuş Gribi Salgını Nedeniyle İthalatı Yasakladı - Son Dakika
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Filipinler, Belçika ve Fransa'dan Kuş Gribi Salgını Nedeniyle İthalatı Yasakladı

Filipinler, Belçika ve Fransa'da görülen kuş gribi salgını sebebiyle bu iki Avrupa ülkesinden kümes hayvanı ve kümes ürünleri ithalatını süresiz olarak yasakladı. Yasak, H5N1 virüsünün insanlara bulaşma riskini önlemek amacıyla alınmıştır.

Filipinler, Belçika ve Fransa\'dan Kuş Gribi Salgını Nedeniyle İthalatı Yasakladı
09.01.2024 - 16:16,  Güncelleme: 16:25
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MANİLA, 9 Ocak (Xinhua) - Filipinler, Belçika ve Fransa'da görülen kuş gribi salgını nedeniyle bu iki Avrupa ülkesinden kümes hayvanı ve kümes ürünleri ithalatını süresiz olarak yasakladı.

Filipinler Tarım Bakanı Francisco Tiu Laurel Salı günü yaptığı açıklamada, yasak uyarınca Belçika ve Fransa'dan kümes ve yabani kanatlı hayvanların ülkeye girişinin derhal durdurulacağını belirtti.

Sınır komşusu olan Belçika ve Fransa, kümes hayvanlarında son derece patojenik kuş gribi salgını görüldüğünü sırasıyla 1 Aralık 2023 ve 30 Kasım 2023 tarihlerinde Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne bildirmişti.

Laurel, "H5N1 virüsü hasta hayvanlardan insanlara bulaşabildiğinden, yerel kümes hayvanı nüfusunun yanı sıra kümes işçilerinin ve tüketicilerin sağlığını da korumak için bu önlemleri alıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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