Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki gemilerine tazyikli su sıkılmasının ardından Çin'in Manila Büyükelçiliği yetkililerinin Bakanlığa çağrıldığını ve olayla ilgili tepkilerin iletildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki gerilim sonrası aralarında maslahatgüzarın da bulunduğu Çin Büyükelçiliği yetkililerinin Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.
Açıklamada, Çin sahil güvenlik gemilerinin Güney Çin Denizi'ndeki "saldırgan" eylemlerine yönelik tepkilerin elçilik yetkililerine iletildiği kaydedildi.
Çin'e ait gemilerin olayın yaşandığı Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı civarını terk etmesinin istendiği vurgulanan açıklamada, Çin, başta Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) olmak üzere uluslararası hukuka uygun hareket etmeye çağrıldı.
Çin'e ait gemiler, 23 Mart'ta İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturmuş savaş gemisi "BRP Sierra Madre"ye rutin ikmal yapan Filipinler sahil güvenlik gemilerine tazyikli su sıkmıştı.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, dün yaptığı açıklamada, olayın Filipinler'in provokasyonundan kaynaklandığını savunarak, "Filipinler'e çatışmayı artıracak, gerilimi yükseltecek açıklamalarına, ihlal ve provokasyonlarına son verme çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
İkinci Thomas Sığı
Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası, Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, iki ülke arasında ihtilaflı deniz bölgeleri arasında yer alıyor.
Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği batık resifte Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi karaya oturmuş halde bulunuyor. Gemiye ikmal sağlamak üzere Filipinler'e ait gemiler aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor.
Pekin yönetimi, karaya oturtulan savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini savunarak, resifin eski haline getirilmesini istiyor.
Son Dakika › Güncel › Filipinler, Çin Büyükelçiliği yetkililerini çağırdı - Son Dakika
Kupa Voley'de dörtlü finale kalan Arkas Spor, yarın Ziraat Bankkart ile Bursa'da yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Yarı final mücadelesinde tur atlayacak takım finale yükselme hakkı kazanacak.
Samsung'un katlanabilir telefon pazarındaki çalışmaları devam ediyor. Galaxy Z Flip 6 modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle gelecek. Ayrıca Exynos 2400 işlemciye sahip olacak. Depolama seçenekleri ise 256 GB ve 512 GB olarak belirlendi. Batarya kapasitesi 4.000 mAh olacak ve kapak ekranı 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Cihazın tanıtım tarihi ise yakın zamanda olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde bugün öğle saatlerinden, Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde ise akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de trafik akışını durdurup araç sürücüsünü bıçakla tehdit eden şüpheli ile aracına zarar verdikleri sürücüye tehditlerde bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan badem ağaçları çiçek açarak bölgeyi renklendirdi. Her yıl turistleri ağırlayan bölge, açan çiçeklerle rengarenk oldu.
Apple'ın yeni nesil M4 çipini 2025'in ilk çeyreğinde tanıtması bekleniyor. M4 çipi, MacBook Pro, MacBook Air ve iMac modellerine güç verecek. Gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle performans artışı sağlayacak olan M4, Qualcomm'un Snapdragon X Elite'i ve Intel, AMD'nin rekabetine karşı mücadele edecek.
Apple, iOS 18'e yapay zeka entegre etmek için Çinli şirket Baidu'nun üretken yapay zeka teknolojilerini kullanmayı düşünüyor. Apple, Çin pazarındaki cihazlar için Baidu'nun yapay zeka modelini değerlendirmek için ilk görüşmeleri yapmıştır. Şirket, kendi yapay zeka teknolojilerinin yeterli düzeyde olmadığı için dış kaynaklı teknolojilerle iş birliği yapmayı hedeflemektedir. Apple, yapay zekayı iPhone'ların dil asistanı, fotoğraf düzenleme ve e-posta oluşturma gibi özelliklerini geliştirmek için kullanmayı planlamaktadır. Ayrıca Apple, Google ile de yapay zeka konusunda anlaşma yapmayı planlamaktadır.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu ve trafikte aksama yaşandı. Vatandaşlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalışırken, belediye ekipleri su baskını yaşanabilecek bölgelerde önlem aldı. Çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nda biriken su belediye ekiplerince temizlendi. İlçede hava sıcaklığı 12 derece ölçülürken, yağışın aralıklarla gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Türkeli Demir Sahası'nda çatışan kargo ile dökme yük gemisinde hasar meydana geldi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçakçılık suçlarına yönelik denetimler sürdürülüyor. Dörtyol ilçesi Yeşilköy mahallesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.K, B.S ve A.D. isimli şüphelilere 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?