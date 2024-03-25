Filipinler, Çin Büyükelçiliği yetkililerini çağırdı - Son Dakika
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Filipinler, Çin Büyükelçiliği yetkililerini çağırdı

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki gemilerine tazyikli su sıkılmasının ardından Çin'in Manila Büyükelçiliği yetkililerinin Bakanlığa çağrıldığını ve olayla ilgili tepkilerin iletildiğini bildirdi. Çin'e ait gemilerin olayın yaşandığı Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı civarını terk etmesinin istendiği vurgulanan açıklamada, Çin, uluslararası hukuka uygun hareket etmeye çağrıldı.

25.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:08
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Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki gemilerine tazyikli su sıkılmasının ardından Çin'in Manila Büyükelçiliği yetkililerinin Bakanlığa çağrıldığını ve olayla ilgili tepkilerin iletildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki gerilim sonrası aralarında maslahatgüzarın da bulunduğu Çin Büyükelçiliği yetkililerinin Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Çin sahil güvenlik gemilerinin Güney Çin Denizi'ndeki "saldırgan" eylemlerine yönelik tepkilerin elçilik yetkililerine iletildiği kaydedildi.

Çin'e ait gemilerin olayın yaşandığı Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı civarını terk etmesinin istendiği vurgulanan açıklamada, Çin, başta Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) olmak üzere uluslararası hukuka uygun hareket etmeye çağrıldı.

Çin'e ait gemiler, 23 Mart'ta İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturmuş savaş gemisi "BRP Sierra Madre"ye rutin ikmal yapan Filipinler sahil güvenlik gemilerine tazyikli su sıkmıştı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, dün yaptığı açıklamada, olayın Filipinler'in provokasyonundan kaynaklandığını savunarak, "Filipinler'e çatışmayı artıracak, gerilimi yükseltecek açıklamalarına, ihlal ve provokasyonlarına son verme çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İkinci Thomas Sığı

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası, Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, iki ülke arasında ihtilaflı deniz bölgeleri arasında yer alıyor.

Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği batık resifte Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi karaya oturmuş halde bulunuyor. Gemiye ikmal sağlamak üzere Filipinler'e ait gemiler aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor.

Pekin yönetimi, karaya oturtulan savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini savunarak, resifin eski haline getirilmesini istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler, Çin Büyükelçiliği yetkililerini çağırdı - Son Dakika

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