Filipinler, Çin Büyükelçisi Cing Çuan'ı güç tehdidi nedeniyle Dışişleri'ne çağırdı - Son Dakika
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Filipinler, Çin Büyükelçisi Cing Çuan'ı güç tehdidi nedeniyle Dışişleri'ne çağırdı

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Filipinler, Çin'in Manila Büyükelçisi Cing Çuan'ı güç kullanımına yönelik tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakanlık, 'kışkırtıcı ve kabul edilemez' olarak nitelediği ifadelere ilişkin ciddi endişe ve itirazını elçiye iletti.

Filipinler, Çin'in Manila Büyükelçisi Cing Çuan'ı, "güç kullanımına yönelik tehdit" içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Büyükelçi Cing'in, ülkesinin bölgede "güç kullanmak istemesi halinde kolayca kazanabileceğine" yönelik ifadeleri nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Cing'in "güç kullanımına yönelik tehdit" içerdiği değerlendirilen ifadelerinin "kışkırtıcı ve kabul edilemez" olduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkı sağlamadığı vurgulandı.

Açıklamada, Filipinler'in söz konusu ifadelere ilişkin "ciddi endişe ve itirazını" Cing'e ilettiği aktarıldı.

Çin'in Manila Büyükelçisi Cing, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro'nun Çin'i bölgede "sorun çıkaran" ülke şeklinde nitelediği ifadesine ilişkin, bu nitelemenin "saçma" olduğunu ve Filipinler'in Çin gibi bir komşuya sahip olduğu için şanslı sayılması gerektiğini dile getirmişti.

Cing, "(Bölgede) Güç kullanmak istesek kolayca kazanabiliriz ama hayır, güç kullanmayı tercih etmeyeceğiz ve barışı seviyoruz. Bu bölgede barış içinde yaşıyoruz. Diğer bölgelere bakın, Ukrayna, Gazze ve hatta Venezuela." ifadelerini kullanmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandıkları İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA
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