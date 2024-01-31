Filipinler, Çin Donanması\'nın Güney Çin Denizi\'ndeki varlığından endişeli

Filipinler, Çin donanmasına ait gemilerin tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki Mischief Resifi çevresinde Filipin birliklerinin konuşlandığı bölgenin yakınında artan varlığı nedeniyle alarma geçti.
South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Filipinler Donanması Sözcüsü Roy Vincent Trinidad, Çin gemilerinin Filipin birliklerinin konuşlandığı İkinci Thomas Sığı'na çok yakınlaştığını söyledi.
Trinidad, aralarında sahil güvenlik filolarının da bulunduğu yaklaşık 200 geminin Filipinler kontrolündeki İkinci Thomas Sığı'na yaklaşık 37 kilometre uzaklıktaki kayalıkların etrafında toplandığını belirtti.
Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği, Filipinler'in kontrolündeki resifte Filipin donanmasına ait savaş gemisi askerleriyle konuşlu bulunuyor. Gemiye ikmal sağlamak üzere Filipin gemileri aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor.
Çin gemilerinin bölgede artan varlığının Filipin birlikleri için tehdit oluşturabileceğini de kaydeden Trinidad, "Gerçekten endişe duyduğumuz şey onların askerlerimize yönelik eylemleridir." dedi.
Philippine Daily Inquirer gazetesinin haberine göre, Trinidad'ın yorumları, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın "her türlü provokasyona karşı egemenliğimizi ve yetki alanımızı savunmada kararlı kalacaklarını" söylemesinin ardından geldi.
Çin, bölgenin yakınında, 1995'ten bu yana kontrolündeki Mischief Resifi'ne daha önce askeri üs inşa etmişti.
Güney Çin Denizi anlaşmazlığı
Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.
Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.
Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
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