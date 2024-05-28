Filipinler, Çin'in balık avı yasağına uymayacak - Son Dakika
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Filipinler, Çin'in balık avı yasağına uymayacak

Filipinler, Çin\'in balık avı yasağına uymayacak

Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'nde 4,5 ay süreyle balık avını yasaklayan tek taraflı kararına uymayacaklarını açıkladı. Filipinler Donanması, bu kararı tanımadıklarını ve ülkenin refahını güvence altına alma görevlerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Filipinler, Çin'in bu kararını diplomatik notayla protesto etmişti. Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilafları nedeniyle Filipinler ile Çin arasındaki tansiyon yükselmektedir.

28.05.2024 11:35
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Filipinler, Güney Çin Denizi'nde 4,5 ay süreyle balık avını yasaklayan Çin'in tek taraflı kararına uymayacağını açıkladı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Filipinler Donanması Sözcüsü Roy Vincent Trinidad, Çin'in söz konusu kararına ilişkin gazetecilere mesaj gönderdi.

Trinidad, mesajında, "Filipinler Donanması, bu provokatif açıklamayı tanımıyor ve nerede olursa olsun bu karar, karada ya da denizde, Filipinler'in refahını güvence altına alma görevimizi yerine getirmekten alıkoymayacaktır." ifadesine yer verdi.

Sözcü Trinidad ayrıca Scarborough Sığı'nda ve "Batı Filipin Denizi" olarak adlandırdıkları Güney Çin Denizi'ndeki devriye sayısını artırdıklarını bildirdi.

Çin'in 1 Mayıs'ta ilan ettiği balık avı yasağının 16 Eylül'de sona ermesi bekleniyor.

Filipinler, Çin'in kararını diplomatik notayla protesto etmişti

Filipinler, dün, Güney Çin Denizi'nde 4,5 ay süreyle balık avını yasaklayan Çin'in tek taraflı kararına tepki göstererek bu ülkeye nota vermişti.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin yasak ilan ettiği bölgenin Filipinler'in kara sularını kapsadığına işaret edilerek, söz konusu yasak kararının diplomatik notayla protesto edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, tek taraflı balıkçılık yasağının "Batı Filipinler Denizi ve Güney Çin Denizi'nde" tansiyonu artırdığına vurgu yapılarak, Filipinler'in deniz bölgelerindeki egemenliğini ve egemenlik haklarını ihlal eden "yasa dışı eylemlere" son vermesi için Çin'e çağrı yapılmıştı.

Filipinler ile Çin arasında Güney Çin Denizi sebebiyle son dönemde tansiyon yüksek seyrediyor.

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro da Çin'in Sahil Güvenlik birimlerinin Güney Çin Denizi'nde nasıl faaliyet gösterebileceğine ilişkin kurallarının "provokasyon" olduğunu kaydetmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, her yıl yaklaşık 3 trilyon dolarlık deniz ticaretinin gerçekleştiği Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamında hak iddia ediyor.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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