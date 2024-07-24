Filipinler'de Batangas şehrinde meydana gelen heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de başkent Manila'nın yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Batangas şehrinde meydana gelen heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Batangas şehrinin Agoncillo bölgesinde heyelan meydana geldi.
Polis, heyelanda, ahşap evdeki 4 kişinin öldüğünü duyurdu.
Yetkililer, cansız bedenlerin toprak altından çıkarıldığını ve bölgede tahliyelere başlanacağını bildirdi.
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