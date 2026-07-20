Filipinler'de Çinli Güvenlik Görevlisine Saldırı - Son Dakika
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Filipinler'de Çinli Güvenlik Görevlisine Saldırı

20.07.2026 15:17
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Filipinler, Çin Sahil Güvenlik personelinin denizcisine saldırdığını ve botuna zarar verdiğini bildirdi.

Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bir sığlıkta, Çin Sahil Güvenlik personelinin, Filipinler Deniz Kuvvetleri mensubunu başına sopayla vurarak yaraladığını ve denizcinin botuna hasar verdiğini bildirdi.

Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki İkinci Thomas Sığlığı'nda bugün meydana gelen olayla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Çin Sahil Güvenlik personelinin, sığlıkta motorlu botta bulunan bir Filipinli denizciyi başına sopayla vurarak yaraladığı ve denizcinin botuna zarar verdiği belirtildi.

Filipinli denizcinin, yaşanan bu olaya sebebiyet verecek hiçbir şey yapmadığı savunulan açıklamada, yaralının tıbbi yardıma ihtiyacı olup olmadığının tetkik edildiği aktarıldı.

Açıklamada, olay nedeniyle Filipinler'in Çin Sahil Güvenliğini kınadığı ifade edildi.

Çin makamlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Çin'in yanı sıra Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler'de Çinli Güvenlik Görevlisine Saldırı - Son Dakika

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