Filipinler'de Dang Humması Vakaları Yükseliyor

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MANİLA, 24 Kasım (Xinhua) -- Filipinler Sağlık Bakanlığı, bu yıl 1 Ocak-16 Kasım tarihleri arasında 340.860 dang vakası kaydedildiğini ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 daha yüksek olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu dönemde dang humması nedeniyle 881 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bakanlık, ölüm oranının bu yıl şimdiye kadar yüzde 0,26 olduğunu ve geçen yıl kaydedilen yüzde 0,34'ten daha düşük olduğunu vurguladı.

Filipinler Sağlık Bakanı Teodoro Herboza, özellikle ekim ve kasım aylarında ülkeyi vuran altı tayfunun yol açtığı sel sularından etkilenenleri daha dikkatli olmaya çağırdı.

Herboza, art arda yaşanan tayfunlardan sonra sivrisineklerin durgun sularda üreyebileceğini söyledi.

Filipinler'de yaygın olarak görülen dang humması ve su kaynaklı diğer bulaşıcı hastalıklar, genellikle yağış mevsiminde zirve yapıyor.