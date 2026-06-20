Filipinler\'de Deprem Yardımı

MANİLA, 20 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'deki Çin toplumu, 8 Haziran'da ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen aileler için 11 milyon peso (yaklaşık 181.000 ABD doları) bağışta bulundu.

Filipinler'deki Çin Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre, federasyonun öncülüğünde yürütülen girişim, 70'ten fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin zarar görmesine yol açan depremden etkilenen topluluklara hem acil insani yardım hem de uzun vadeli yeniden inşa desteği sağlamayı amaçlıyor.

Etkilenen aileler için gıda ve su içeren yardım paketleri hazırlamak üzere yaklaşık 6 milyon peso ayırmaya ve hasar gören evler için 4.000 adet galvanizli çatı sacı göndermeye karar verdiklerini belirten federasyon, devlet okulu binalarının onarımı için ise yaklaşık 5 milyon peso tahsis edildiğini bildirdi.

Federasyon, ülkedeki Çinli iş insanlarının en büyük çatı kuruluşu konumunda.