Filipinler'de Enerji Acil Durumu İlan Edildi

24.03.2026 16:07
Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Filipinler ulusal enerji acil durumu duyurdu.

Filipinler'de, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların ülke enerji tedariki üzerinde oluşturduğu "yakın tehlike" gerekçesiyle "ulusal enerji acil durumu" ilan edildi.

Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, söz konusu kararı Başkanlık Kararnamesi ile duyurdu.

Orta Doğu'da devam eden çatışma ve bunun ülkenin enerji tedariki üzerindeki "yakın tehlikesine" dikkati çekilen kararnamede, "ulusal enerji acil durumu" ilan edildiği belirtildi.

Hükümetin enerji tedariki, gıda, temel hizmetler ve vatandaşların refahını ele alan bir dizi uygulamayı gerçekleştireceği aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

