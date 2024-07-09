Filipinler'de Havai Fişek Patlaması: 27 Kişi Yaralandı

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Filipinler'in Zamboanga kentinde, yasa dışı üretildiği için el konulan hava fişek yığınının patlaması sonucu aralarında polislerin de bulunduğu 27 kişi yaralandı.

Yetkililer, dün, kontrollü patlatılması için deniz kıyısı yakınına taşındığı sırada suyla ıslatılan havai fişek yığınının aniden patladığını açıkladı.

Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 19'u polis ve kamu personeli olmak üzere 27 kişinin yaralandığı, yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Patlamada, bölgedeki havalimanı da dahil olmak üzere birçok ev ve otelin zarar gördüğü belirtildi.

Filipinler Sivil Havacılık Yönetimi (CAAP), Zamboanga Uluslararası Havalimanı'nın hafif hasar gördüğünü ancak yaralanan olmadığını ve patlamanın uçuşların gecikmesine yol açmadığını açıkladı.

Zamboanga Belediye Başkanı John M. Dalipe, kontrollü şekilde imha edilmesi planlanan havai fişeklerin neden büyük bir patlamaya dönüştüğünün araştırılması talimatını verdi.

Kentte bir havai fişek deposunda 29 Haziran'da meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından el konulan havai fişeklerin imha edilmesi kararlaştırılmıştı.