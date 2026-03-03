Filipinler'de Helikopter Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

RİZAL, 3 Mart (Xinhua) -- Filipinler'in Rizal eyaletinde helikopter kazasının yaşandığı bölgede çalışmalarını sürdüren polis ve kurtarma ekipleri, 3 Mart 2026.

Filipinler'in başkenti Manila'nın doğusundaki Rizal eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Pililla Belediye Başkanı John Masinsin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ikisi yabancı uyruklu olmak üzere beş kişiyi taşıyan helikopterin salı günü yerel saatle 07.00 sularında düştüğünü söyledi. (Fotoğraf: Rizal İl Emniyet Müdürlüğü/Dağıtım Xinhua aracılığyla)