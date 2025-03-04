Filipinler'de Kayıp Savaş Uçağı Aranıyor

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MANİLA, 4 Mart (Xinhua) -- Filipinler Hava Kuvvetleri gece yarısı düzenlenen bir taktik operasyonu sırasında kaybolan FA-50 tipi savaş uçağını arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Salı günü yapılan açıklamada, "Uçağın hedef bölgeye ulaşmadan önce göreve katılan diğer uçaklarla iletişimi kesildi" denildi.

Diğer uçaklar, Filipinler'in orta kesiminde yer alan Cebu eyaletindeki Mactan'a geri dönene kadar kayıp savaş uçağıyla defalarca yeniden temas kurmaya çalıştı.

Filipinler Hava Kuvvetleri, "Kayıp savaş uçağının yerini tespit etmek için elimizdeki tüm kaynakları kullanarak kapsamlı ve titiz bir arama operasyonu yürütüyoruz. Kısa süre içerisinde hem mürettebatı hem de uçağı bulmayı umuyoruz" diyerek öncelikli endişesinin mürettebatın güvenli bir şekilde geri dönmesi olduğunu vurguladı.