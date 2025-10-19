Filipinler'de Küçük Uçağın Düşmesi: 2 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filipinler'de Küçük Uçağın Düşmesi: 2 Ölü

Filipinler\'de Küçük Uçağın Düşmesi: 2 Ölü
19.10.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarlac'ta düşen küçük uçakta 2 kişi yaşamını yitirdi, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Filipinler'in Tarlac kentinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Sivil Havacılık İdaresi (CAAP) yetkilileri, Pampanga kentindeki Magalang Üssü'nden havalanan küçük uçağın Tarlac'a bağlı bir kasabadaki pirinç tarlasına düştüğünü açıkladı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, küçük uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, mevcut havacılık güvenliği yasaları ve operasyon yönergelerini ihlal ettiği belirlenen kişi veya kurumlarla ilgili işlem yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Filipinler, Havacılık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de Küçük Uçağın Düşmesi: 2 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ın yeni kaptanları belli oldu Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu
Yeni Atamalar Resmi Gazete’de Yayınlandı Yeni Atamalar Resmi Gazete'de Yayınlandı
Eğlenirken faciayı yaşadılar 6 kişi yaralandı Eğlenirken faciayı yaşadılar! 6 kişi yaralandı
Sürücülerin isyanı sonuç verdi Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti
Herkes şokta Fenerbahçe’de Ederson depremi Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

11:29
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz
11:24
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor
10:49
Seçimlerde yeniden aday olacak mı Netanyahu kararını açıkladı
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
10:12
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar
09:16
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu
08:30
KKTC’de oy verme işlemi başladı Bir aday saatler kala çekildi
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2025 11:52:14. #7.13#
SON DAKİKA: Filipinler'de Küçük Uçağın Düşmesi: 2 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.