Filipinler'de NPA'ya Darbe!

Filipinler ordusunun Filipinler Komünist Partisinin (CPP) silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA) mensubu 19 kişiyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Manila Bulletin gazetesinin haberine göre, ordu güçleri, Negros Occidental eyaletinin Toboso ilçesinde NPA mensuplarıyla çatışmaya girdi.
Filipinler ordusu sözcüsü Albay Louie Dema-ala, çatışmada, NPA mensubu 19 komünist isyancının etkisiz hale getirildiğini doğruladı.
Bölgedeki devam eden askeri operasyonların parçası olduğu vurgulanan çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.
