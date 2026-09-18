Filipinler'de okula silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Filipinler'de okula silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filipinler'in güneyindeki Güney Cotabato eyaletine bağlı Banga belediyesinde bulunan Banga Ulusal Lisesi'ne cuma günü silahlı saldırı düzenlendi. Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanlığı'nın açıklamasına göre saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
MANILA, 18 Eylül (Xinhua) -- Filipinler'in Güney Cotabato eyaletine bağlı Banga belediyesinde silahlı saldırının meydana geldiği Banga Ulusal Lisesi, 18 Eylül 2026.
Filipinler Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, cuma günü Filipinler'in güneyinde meydana gelen okul saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. (Fotoğraf: Filipinler Kızılhaçı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
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