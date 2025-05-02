Filipinler'de otobüs kazası: 10 ölü - Son Dakika
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Filipinler'de otobüs kazası: 10 ölü

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Filipinler'de bir yolcu otobüsünün gişelerde bekleyen araçlara çarpması sonucu 10 kişi öldü.

02.05.2025 13:02  Güncelleme: 14:41
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Filipinler'de bir yolcu otobüsünün gişelerde bekleyen diğer araçlara çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Filipinler'in kuzeyindeki işlek gişelerde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir yolcu otobüsünün gişelerde bekleyen diğer araçlara çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya neden olan otobüs şoförü gözaltına alındı. Sürücünün direksiyon başında uyuyakaldığını söyleyen polis, ölenler arasında dört çocuğun da bulunduğunu dile getirdi. Filipinler Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, 3 spor hizmet aracı ve bir konteyner kamyonunun da kazaya karıştığı kaydedildi.

KAZAYA KARIŞAN ŞİRKETİN FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI

Öte yandan Ulaştırma Bakanlığı, bölgedeki önemli otobüs işletmecilerinden biri olan ve kazaya karışan aracın sahibi Solid North Bus şirketinin faaliyetlerinin durdurulmasını emretti.Ayrıca, ülkedeki otobüs sürücülerinin uyuşturucu kullanımının yaygın olması dikkat çekiyor. Nisan ayında aralarında otobüs ve üç tekerlekli bisikletliler de dahil bazı toplu taşıma şirketlerinin faaliyetleri, 84 sürücünün uyuşturucu testlerinin pozitif çıkmasının ardından askıya alındı.

Filipinler\'de otobüs kazası: 10 ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Filipinler'de otobüs kazası: 10 ölü - Son Dakika

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