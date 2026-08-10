Filipinler\'de Şiddetli Hava Koşullarına Yardım

MANİLA, 10 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler hükümeti, tüm kurumlara şiddetli hava koşullarından etkilenen kişilere yardım ulaştırma talimatı verdi.

Filipinler Başkanlık Ofisi Basın Sözcüsü Claire Castro pazartesi günü yaptığı açıklamada, yetkililere tahliye merkezlerinde kaldıktan sonra evlerine dönen kişilere de yardım ulaştırılması talimatı verildiğini belirtti.

Şiddetini artıran güneybatı musonları ve Luis ile Maymay tropikal siklonları, özellikle uzak bölgelerde şiddetli yağışlara ve heyelan gibi ikincil afetlere yol açtı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, afetlerden etkilenen 10 bölgenin sakinlerine yaklaşık 40 milyon peso (660 bin ABD doları) değerinde yardım sağlandı.

Arama ve kurtarma çalışmaları için 3.800'den fazla asker, polis ve sahil güvenlik personeli görevlendirildi, 4.300'den fazla personel ise hazırda bekletiliyor.