Filipinler'de Şiddetli Yağışlar Su Yollarını Tıkadı

PARANAQUE, 13 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler'in Paranaque kentinde çöpten tıkanmış su yolu, 12 Ağustos 2026.

Yerel basında çarşamba günü yer alan haberlere göre, Filipinler'in başkenti Manila'da günlerce etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle büyük miktarda çöp, su yollarını ve drenaj sistemlerini tıkadı. (Fotoğraf: Xinhua)