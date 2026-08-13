Filipinler'de Şiddetli Yağışlar Su Yollarını Tıkadı
Manila'da etkili olan yağışlar, su yollarını çöple doldurdu ve drenaj sistemlerini tıkadı.
PARANAQUE, 13 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler'in Paranaque kentinde çöpten tıkanmış su yolu, 12 Ağustos 2026.
Yerel basında çarşamba günü yer alan haberlere göre, Filipinler'in başkenti Manila'da günlerce etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle büyük miktarda çöp, su yollarını ve drenaj sistemlerini tıkadı. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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