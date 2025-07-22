Filipinler'de Tayfun Felaketi: 6 Ölü

Filipinler'de etkili olan tropikal fırtına Wipha kaynaklı şiddetli yağışlarda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) Wipha tayfununa yönelik açıklama yaptı.

Buna göre tayfunun etkisi altında bulunan Mindanao ve Caraga bölgelerindeki şiddetli yağışlarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Sert hava koşullarından dolayı bu bölgelerde 348 ev tamamıyla yıkıldı, 1153 ev kısmen hasar gördü.

Ülke genelinde 2 bini aşkın mahallede ikamet eden 1 milyon 260 binden fazla kişinin hayatı olumsuz etkilendi.

Tayfunun altyapı hasarının 413 milyon peso (7,2 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor.

Ulusal basında tayfunun ülke genelinde aşırı yağış, sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısı yapıldığı aktarıldı.