Filipinler'de Tayfun ve Muson Afeti: 30 Ölü

Filipinler'de tayfunlar ve son günlerde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı.

Ülkenin Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyinin (NDRRMC) bugün paylaştığı verilere göre, Filipinler'de tropik fırtına Wipha ve Francisco ile Komay Tayfunu'nun etkisi sürüyor.

Filipinler'in kuzeyi başta olmak üzere bazı bölgelerde muson yağmurları ve tayfunlar, yaklaşık 5,3 milyon kişinin hayatını olumsuz etkiledi.

Afet bölgelerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a çıkarken NDRRMC, 7 kişinin kayıp, 10 kişinin yaralı olarak bildirildiğini duyurdu.