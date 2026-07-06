Filipinler'de Yolsuzluk Skandalı: İki Senatör Gözaltında - Son Dakika
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Filipinler'de Yolsuzluk Skandalı: İki Senatör Gözaltında

06.07.2026 09:41
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Filipinler'de yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla iki senatör gözaltına alındı; soruşturma derinleşiyor.

Filipinler'de yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yürütülen soruşturmada, bir ay içinde iki senatörün gözaltına alındığı bildirildi.

Kamu bütçesinden usulsüz harcamalar yapıldığı ve beyan edilmeyen büyük miktarlarda rüşvet alındığı iddiaları üzerine bir süredir Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleştirildi.

Soruşturma, özellikle altyapı projelerindeki komisyon iddiaları ve yasal olarak bildirilmesi zorunlu olan mal beyanlarındaki usulsüzlükler nedeniyle yürütülüyor.

Bu kapsamda, ilk olarak haziran ayı başında Senatör Jinggoy Estrada, ardından dün Senatör Rodante Marcoleta, Özel Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesinin çıkardığı yakalama kararlarıyla gözaltına alındı.

Savcılık, Senatör Marcoleta'nın, üç destekçisinden aldığı yaklaşık 1,2 milyon dolar (75 milyon peso) tutarındaki seçim bağışına dair bildirimde bulunmadığını açıkladı.

Bir ay önce tutuklanan Senatör Estrada ise bir sel kontrol projesinden yaklaşık 9,3 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor. Ülke yasalarına göre, büyük ölçekli yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarında sanıkların kefaletle tutuksuz yargılanma hakkı bulunmuyor.

Hakkındaki rüşvet iddialarını reddeden Senatör Marcoleta, mahkemenin kararının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada davanın tamamen siyasi olduğunu savunarak, Senatoda başlayacak olan Başkan Yardımcısı Sara Duterte'nin azil davasına katılmasını engellemek amacıyla bu "operasyonun" yapıldığını iddia etti.

Suçlamaları kabul etmeyen Senatör Estrada ise mahkemede suçsuzluğunu kanıtlayacağını belirterek, davası sonuçlana kadar senatörlük maaşının dondurulması talimatı verdi.

Kaynak: AA

Filipinler, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de Yolsuzluk Skandalı: İki Senatör Gözaltında - Son Dakika

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