Filipinler'deki havai fişek deposunda patlama: 5 ölü, 20 yaralı

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Filipinler'in Zamboanga kentindeki havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, yerel yetkililer, ülkenin güneyindeki Zamboanga'da yer alan bir havai fişek deposunda, yerel saatle 16.00 civarında patlama olduğunu açıkladı.

Yetkililer, patlama nedeniyle depo çevresindeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştuğunu belirtti.

Patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, en az 20 kişinin yaralandığını ve 8 yaralının durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Zamboanga Polis Departmanından Kimberly Molitas, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada ölenlerden birinin çocuk olduğunu bildirdi.

Molitas, itfaiye ve polisin patlamanın nedenini tespit etmek üzere bölgede incelemelerde bulunduğunu söyledi.