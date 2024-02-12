Filipinler'deki toprak kaymasında ölü sayısı 68'e yükseldi - Son Dakika
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Filipinler'deki toprak kaymasında ölü sayısı 68'e yükseldi

Filipinler\'deki toprak kaymasında ölü sayısı 68\'e yükseldi

Filipinler'in güneyinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e çıktı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 32 kişi yaralı olarak kurtarıldı ve 51 kişi hala kayıp. Son 10 yılda bölgede yaşanan en ciddi toprak kayması olarak nitelendirilen olayda, toprak ve moloz yüksekliği 50 metreye kadar çıktı.

12.02.2024 16:19
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Filipinler'in güneyinde 6 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Manila Bulletin gazetesinin haberine göre, Belediye Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisinden, ülkenin güneyindeki Masara köyünde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, toprak kaymasının etkili olduğu bölgelerden 14 cesedin daha çıkarılmasıyla ölü sayısının 68'e çıktığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, toprak kaymasının meydana geldiği 6 Şubat'tan bugüne 32 kişinin yaralı kurtarıldığı, 51 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 1100'den fazla ailenin afet bölgesinden tahliye edildiği aktarıldı.

Son 10 yılda bölgede yaşanan en ciddi toprak kayması

Davao de Oro eyaleti yetkililerinden Edward Macapili, yaptığı açıklamada, afetin "son 10 yılda bölgede yaşanan en ciddi toprak kayması" olduğunu vurguladı.

Arama kurtarma çalışmalarının ne kadar süreceğine dair henüz bir zaman çizelgesi belirlemediklerini belirten Macapili, toprak kayması nedeniyle bazı yerleşim yerlerini kaplayan toprak ve moloz yüksekliğinin 50 metreye kadar çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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