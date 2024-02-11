Filipinler'deki toprak kayması sonucu ölü sayısı artıyor - Son Dakika
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Filipinler'deki toprak kayması sonucu ölü sayısı artıyor

Filipinler\'deki toprak kayması sonucu ölü sayısı artıyor

Filipinler'in Davao de Oro eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. 63 kişiden ise hala haber alınamıyor. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

11.02.2024 11:53
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MANİLA, 11 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde çok sayıda köyü altüst eden toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'den 37'e yükselirken, 63 kişiden ise halen haber alınamıyor.

Maco belediye yönetiminden Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Salı gecesi Maco kasabasındaki bir maden sahasının yakınında meydana gelen ve aralarında sahadaki madencileri taşıyan iki otobüsün de bulunduğu çok sayıda araç ve evin toprak altında kaldığı olayda 32 kişi kurtarıldı.

Dağ yamacından yuvarlanan çamur, kaya ve ağaçların altında kalan kayıp köylüleri bulmak için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

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