Filipinler\'deki toprak kayması sonucu sağ olarak kurtarılan iki çocuk

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MANİLA, 9 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde birden fazla köyü vuran büyük toprak kaymasının üzerinden iki günü aşkın bir süre geçmişken, 3 yaşında bir kız çocuğu ile 2 aylık bir erkek çocuğu çamurdan sağ olarak çıkarıldı.

Filipin Kızılhaçı Başkanı Dick Gordon, Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada hayatta kalan iki çocuğun derhal yakınlardaki bir kasabada bulunan yerel bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Salı gecesi Maco kasabasındaki bir maden sahasının yakınında meydana gelen toprak kaymasında en az 15 kişi öldü, 34 köylü de yaralandı.

Eyalet yönetimi, 110 kişinin halen kayıp olduğunu ve dağın yamacından yuvarlanan tonlarca çamur, kaya ve ağacın altında kaldıklarını açıkladı.

Arama ve kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.