Filipinler'den İkinci Thomas Sığı'na İkmal Seferi - Son Dakika
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Filipinler'den İkinci Thomas Sığı'na İkmal Seferi

Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki sığlığa karaya oturmuş gemisine ikmal seferi düzenledi.

27.09.2024 21:16
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Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki Çin ile egemenlik ihtilafı yaşadığı İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturmuş halde bulunan gemisine ikmal seferi düzenledi.

Filipinler Sahil Güvenliği, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ikmal seferinde sivil bir geminin BRP Sierra Madre gemisine temel ihtiyaç malzemeleri ve erzak götürdüğünü ve personel değişimi yaptığını bildirdi.

İkmal seferi, Filipinler ile Çin'in temmuzda bölgedeki gerilimi düşürmek konusunda vardığı uzlaşmaya uygun olarak sürtüşmesiz yapıldı.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün de yaptığı açıklamada, "Filipinler'in faaliyetini izlediklerini", "Çin ile Filipinler geçici uzlaştığı geçici düzenlemelere uygun hareket ettiklerini" belirtti.

Çin Sahil Güvenliğinin bölgedeki kanun koruma faaliyetlerini yasalara uygun olarak sürdüreceğini ifade eden Sözcü Liu, "Umarız Filipinler verdiği sözleri tutar ve denizdeki durumu sulh içinde yönetmek için Çin ile çalışır." dedi.

İkinci Thomas Sığı

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.

Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği sığlıkta Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi karaya oturmuş halde bulunuyor. Pekin yönetimi, resifte karaya oturtulan "BRP Sierra Madre" adlı savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

Çin Sahil Güvenliğinin, resifte bulunan gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere aralıklarla yaptığı ikmal seferlerini engellemeye çalışması, iki ülke arasında sürtüşmelere yol açmıştı.

En son 17 Haziran'da Çin Sahil Güvenlik personeli ellerinde bıçaklar ve palalarla gemiye ikmal seferi yapan denizcileri tehdit etmiş, yaşanan arbedede 8 Filipinli asker yaralamıştı. Müdahale, Çin'de sahil güvenlik birimlerinin güvertede arama dahil denizde müdahale yetkilerini artıran yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından gelmişti.

İki ülke, Çin-Filipinler İkili İstişare Mekanizmasının (BCM) 3 Temmuz'da Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 9'uncu toplantısında bölgede gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Filipinler, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'den İkinci Thomas Sığı'na İkmal Seferi - Son Dakika

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