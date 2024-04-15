Filipinler Devlet Başkanı, ABD'ye daha fazla askeri üs sağlama planı olmadığını belirtti

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Filipinler'de ABD ile ortak konuşlandıkları askeri üslere ilişkin, "ABD ordusuna daha fazla üs sağlama planlarının olmadığını" belirtti.
Marcos Jr, başkent Manila'da Filipinler Yabancı Muhabirler Birliğinin düzenlediği forumda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'nin erişimine izin verilen ortak askeri üslere ilişkin soruyu yanıtlayan Devlet Başkanı Marcos Jr, "Filipinler'in daha fazla üs oluşturma veya üslere erişim sağlama planı yok." dedi.
Marcos Jr, bu üslerde ortak konuşlanmalarının sebebinin Güney Çin Denizi'nde "baş etmeleri gereken agresif hareketler" olduğunu söyledi.
ABD'nin Filipinler'de erişimi bulunan askeri üsler
Filipinler, 2014 tarihli Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde artan etkisine karşı koymak amacıyla 2023'ün başında ABD'nin ülkedeki 4 üsse daha erişimine izin vermişti.
ABD Savunma Bakanlığı da daha önce kapsama alınan 5 üssün yanı sıra bu 4 üsse de ABD askerlerinin konuşlandırılacağını belirtmişti.
Güney Çin Denizi anlaşmazlığı
Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.
Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.
Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
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