Filipinler Devlet Başkanı, Çin'i Güney Çin Denizi'ndeki Gerilimi Azaltmaya Çağırdı

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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda yaşanan gerilimlerin azaltılması için Çin'i diyalog kurmaya çağırdı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre Marcos Jr, ABD, Avustralya ve Japonya ile Güney Çin Denizi'nde yaptıkları ilk ortak deniz tatbikatı ve bölgede Çin ile yaşanan gerginlik hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Marcos Jr, ihtilaflı sulardaki gerilimi azaltmak için Çin'i diyalog kurmaya çağırarak, "Çin ile konuşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlara tansiyonu yükseltmemelerini söylüyoruz ve konuşarak çarpışmalardan, tazyikli sulardan kaçınalım diyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgedeki deniz tatbikatının başarılı geçtiğini belirten Marcos Jr, bu tatbikat ile Çin ile ihtilaflı sularda çıkan olayların önlenebilmesini umduğunu kaydetti.

Filipinler dün ABD, Avustralya ve Japonya, Filipinler'in "Batı Filipin Denizi" olarak adlandırdığı Güney Çin Denizi'nde ilk ortak deniz tatbikatını yapmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.