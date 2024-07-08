Filipinler'e ait donanma gemisi Güney Çin Denizi'ndeki mercan resifine zarar veriyor - Son Dakika
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Filipinler'e ait donanma gemisi Güney Çin Denizi'ndeki mercan resifine zarar veriyor

Filipinler\'e ait donanma gemisi Güney Çin Denizi\'ndeki mercan resifine zarar veriyor

Ren'ai Jiao resifinin lagün yamacında yasadışı şekilde karaya oturtulan Filipinler'e ait donanma gemisinin, bölgedeki mercan resifi ekosistemine ciddi zarar verdiği belirtildi. Yapılan araştırma, geminin çevredeki çeşitlilik, istikrar ve sürdürülebilirlik üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koydu.

08.07.2024 17:31
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BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nde Ren'ai Jiao resifinin lagün yamacında 1999 yılından bu yana yasadışı şekilde karaya oturtulmuş halde duran Filipinler'e ait donanma gemisinin, bölgedeki mercan resifi ekosisteminin çeşitliliğine, istikrarına ve sürdürülebilirliğine ciddi zarar verdiği belirtildi.

Pazartesi günü yayımlanan Ren'ai Jiao'da Yasadışı Şekilde Karaya Oturtulan Donanma Gemisinin Mercan Resifi Ekosistemine Verdiği Zarara İlişkin Araştırma Raporu, bu yılın Nisan ayında Güney Çin Denizi Ekoloji Merkezi ile Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Güney Çin Denizi Kalkınma Araştırma Enstitüsü ve diğer enstitüler tarafından yürütülen, Ren'ai Jiao ve bitişik sulardaki mercan resifi ekosistemine ilişkin bilimsel araştırmaya dayanıyor.

Kaynak: Xinhua

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