Filipinler, Güney Çin Denizi'nde kıta sahanlığının genişletilmesi talebiyle BM'ye başvurdu - Son Dakika
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Filipinler, Güney Çin Denizi'nde kıta sahanlığının genişletilmesi talebiyle BM'ye başvurdu

Filipinler, Palawan eyaletinin batısında bulunan Güney Çin Denizi'ndeki kıta sahanlığının genişletilmesi talebini Birleşmiş Milletlere (BM) iletti. Filipinler hükümeti, on yıldan fazla süren bilimsel araştırmaların ardından BM Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonuna bilgi sundu. Filipinler'in bu talebi, bölgedeki doğal kaynakları keşfetme ve kullanma hakkını güvence altına almayı amaçlamaktadır. Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarının odağındadır ve Çin'in bölgedeki tek taraflı egemenlik talepleri uluslararası mahkeme tarafından yasal olmadığı belirtilmiştir.

15.06.2024 15:29
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Filipinler, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde kıta sahanlığının genişletilmesi talebiyle Birleşmiş Milletlere (BM) başvurdu.

Filipinler Denizcilik ve Okyanus İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Marshall Louis Alferez, yaptığı yazılı açıklamada, Filipinler hükümetinin on yıldan fazla süren bilimsel araştırmaların ardından Palawan eyaletinin batısında, Güney Çin Denizi'ndeki kıta sahanlığının kapsamı hakkında BM Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonuna bilgi sunduğunu bildirdi.

Alferez, ihtilaflı alanlarda meydana gelen olayların denizin altındaki kaynakların önemini gölgeleme eğiliminde olduğunu belirterek "Takımadalarımızdan 1978 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin (UNCLOS) izin verdiği azami ölçüye kadar uzanan deniz yatağı ve toprak altı, gelecek nesiller için ulusumuza ve halkımıza fayda sağlayacak önemli potansiyel kaynakları barındırmaktadır." ifadelerini kullandı.

BM'ye ilettikleri Güney Çin Denizi'nde kıta sahanlığının genişletilmesi talebinin önemini vurgulayan Alferez, "Bugün, genişletilmiş kıta sahanlığı hakkımızdaki doğal kaynakları keşfetme ve kullanma hakkımızın gereği olarak geleceğimizi güvence altına alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Filipinler'in BM Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında egemenlik haklarını resmen tesis etmeye çalıştığı deniz altı bölgesi, Çin, Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan tarafından yıllar boyunca ihtilafa konu olan adalar, adacıklar, resifler ve atoller zinciri Spratly Adalarını kapsıyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, her yıl yaklaşık 3 trilyon dolarlık deniz ticaretinin gerçekleştiği Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamında hak iddia ediyor. Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak sahibi olduklarını savunuyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler, Güney Çin Denizi'nde kıta sahanlığının genişletilmesi talebiyle BM'ye başvurdu - Son Dakika

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