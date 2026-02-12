Filipinler, Japonya'dan Radar Sistemleri Temin Etti

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Japonya'nın Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) programı kapsamında temin edilen 5 kıyı gözetleme radarının mevcut askeri radar sistemine entegre edilmeye hazır olduğunu söyledi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Filipinler Savunma Bakanı Teodoro, Japonya'nın Manila Büyükelçisi Endo Kazuya ile yaptığı görüşmede radar konusunu ele aldı.

Teodoro, Japonya hükümetince finanse edilen OSA programı kapsamında geçen sene teslim edilen 5 kıyı gözetleme radarının mevcut radar bünyesine entegre edilmeye hazır olduklarını belirtti.

600 milyon yen (yaklaşık 3,9 milyon dolar) değerindeki söz konusu gözetleme radarları, Filipinler'e 11 Şubat'ta devredilmişti.

Filipin Donanması tarafından işletilecek sistem, radar üniteleri, gözetleme ve izleme ekipmanları, iletişim sistemleri ve kıyı izleme gibi diğer askeri destek bileşenlerini kapsıyor.