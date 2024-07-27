Filipinler Savaş Gemisine İlk İkmal Sorunsuz Yapıldı - Son Dakika
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Filipinler Savaş Gemisine İlk İkmal Sorunsuz Yapıldı

Filipinler ve Çin arasındaki geçici anlaşmanın ardından İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturtulan Filipinler savaş gemisine yapılan ilk ikmal görevi başarıyla tamamlandı. Filipinler Deniz Kuvvetleri, gıda ve diğer malzemeleri gemiye taşıdı ve herhangi bir çatışma yaşanmadı. Bu ikmal görevi, Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesindeki rutin rotasyon ve ikmal faaliyetlerinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

27.07.2024 10:25
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Filipinler ve Çin'in bir hafta önce çatışmaları önlemek için geçici anlaşmaya varmasından bu yana ihtilaflı İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturtulan Filipinler savaş gemisine Manila yönetiminin ilk ikmal görevinin sorunsuz şekilde yapıldığı bildirildi.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filipinler Deniz Kuvvetleri'nin İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturtulan Filipinler savaş gemisine gıda ve diğer malzemeleri taşıdığı ve herhangi bir çatışmanın rapor edilmediği belirtildi.

Açıklamada, Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesi içindeki yasal ve rutin rotasyon ve ikmal görevinin Filipinli kurumların yakın koordinasyonunun göstergesi olduğuna işaret edildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Filipinli üst düzey güvenlik yetkilisi, yaptığı açıklamada, Çin ve Filipin sahil güvenliklerinin bugünkü ikmal görevinin koordinasyonu için iletişim kurduğunu ve geçmişte olduğu gibi birbirlerinin gemilerinin sığlığı derhal terk etmesini istemek için iki yönlü telsiz çağrıları yapılmadığını söyledi.

Yetkili, Çin sahil güvenlik gemilerinin ayrıca Filipinler'e ait gemileri izlemediklerini ya da engellemediklerini kaydetti.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından 21 Temmuz'da yapılan açıklamada Manila ve Pekin yönetiminin, İkinci Thomas Sığı'nda resifte karaya oturtulan "Sierra Madre" savaş gemisine devriye ve günlük ihtiyaçların karşılandığı ikmal görevlerine ilişkin geçici anlaşmaya vardıkları bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler Savaş Gemisine İlk İkmal Sorunsuz Yapıldı - Son Dakika

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