Filipinler Seçim Komisyonu'na 3 Milyon Siber Saldırı!

Filipinler Seçim Komisyonu (COMELEC), resmi internet sitesi ve "sandık yeri bulma" uygulamalarının, ülkedeki seçim sürecinde 3 milyondan fazla siber saldırıya maruz kaldığını bildirdi.

Manila Times gazetesinin haberine göre, Seçim Komisyonu Sözcüsü John Rex Laudiangco, 12 Mayıs'ta yapılan Filipinler ara seçimleri öncesinde ve sonrasında düzenlenen siber saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin öncesi ve oy sayımı sürecini kapsayan dönemde siber saldırıların kayda geçtiğini belirten Laudiangco, bu saldırıların büyük bölümünün, sistemleri ele geçirme ve zararlı bilgiler yükleme amacı taşıdığını ifade etti.

Laudiangco, sandık yeri bulma uygulamasının 76,81 milyon, internet sitesinin ise 113,41 milyon kez ziyaret edildiğini, her iki sisteme toplamda 3 milyondan fazla siber saldırının tespit edildiğini ve bunların başarıyla engellendiğini vurguladı.

Saldırıların büyük çoğunluğunun DDoS (dağıtılmış hizmet reddi) türünde olduğunu aktaran Laudiangco, "hiçbir saldırının sistemlere sızmayı başaramadığını" vurguladı.

Laudiangco, saldırıların büyük bölümünün yurt dışı kaynaklı göründüğünü kaydederek, siber güvenlik uzmanlarının saldırganların aslında Filipinler'de bulunduğuna ve sadece izlerini gizlemek için yabancı IP adreslerini kullandıklarına inandığını sözlerine ekledi.