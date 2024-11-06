Filipinler, Tartışmalı Adayı Ele Geçirdi - Son Dakika
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Filipinler, Tartışmalı Adayı Ele Geçirdi

Filipinler ordusu, Güney Çin Denizi'nde bir adanın ele geçirildiğini duyurarak tatbikat yaptı.

06.11.2024 14:46
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THITU Filipinler ordusu, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde yapılan tatbikat kapsamında bir adanın ele geçirildiğini duyurdu.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde bir adanın ele geçirilmesini de içeren senaryoyla 4 Kasım'da başlanan 2 haftalık askeri tatbikata ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Çin donanmasına ait savaş gemilerinin uzaktan gözlem yaptığını ve bu durumun "tatbikata gerçekçilik kattığını" vurgulayan Brawner, tatbikat kapsamında bir adanın ele geçirildiğini bildirdi.

Brawner, herhangi bir ülkeye yönelik olmadığı belirtilen tatbikatın "Filipinler ordusunun ülkenin egemenliğini ne pahasına olursa olsun savunmaya hazır olduğunun altını çizdiğini" kaydederek, "Komşularımızı ya da herhangi bir dış gücü, adalarımızı savunabileceğimiz konusunda uyarıyoruz." dedi.

Çin'den, söz konusu gelişmeyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Filipinler, Son Dakika

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