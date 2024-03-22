Filipinler ve Çin arasında Güney Çin Denizi'nde gemi engelleme tartışması

Aydın'da Şubat Ayında Toplam Araç Sayısı 580 Bin 250 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Aydın'da 2024 yılı Şubat ayında toplam araç sayısı 580 bin 250'ye ulaştı. Bu araçların içinde 216 bin 697 otomobil, 10 bin 635 minibüs, 2 bin 818 otobüs, 83 bin 470 kamyonet, 10 bin 357 kamyon, 196 bin 806 motosiklet, bin 231 özel amaçlı taşıt ve 58 bin 236 traktör bulunuyor. Aynı dönemde 12 bin 97 aracın devri gerçekleşti ve bunların 6 bin 865'i otomobil, 216'sı minibüs, 58'i otobüs, 2 bin 81'i kamyonet, 164'ü kamyon, bin 998'i motosiklet, 10'u özel amaçlı taşıt ve 705'i traktör oldu.