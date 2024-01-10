Filipinler ve Endonezya, ekonomi ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek için anlaştı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ve Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo, iki ülkenin ekonomi, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Antara News'un haberine göre, Filipinler Devlet Başkanlığı, Marcos Jr ve Widodo'nun iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 75. yılı kapsamında başkent Manila'da bir araya geldiğini bildirdi.

Ekonomi, savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesinde mutabık kalan ikili, enerji işbirliği anlaşmasına da imza attı.

Enerji işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının "Filipinler ve Endonezya arasında yeni bir sinerji yaratacağını" söyleyen Marcos Jr, "Komşular olarak bölgemizin karşı karşıya olduğu pek çok güçlükle mücadele ederken birlik içinde olmalıyız." ifadesini kullandı.

Widodo, bölgede barış, istikrar ve refahın sürdürülmesi için Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti.