Filipinler ve Güney Kore'den Enerji Anlaşması

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MANİLA, 7 Ekim (Xinhua) -- Filipinler ve Güney Kore arasında enerji işbirliğine dair bir mutabakat zaptı imzalandı. Pazartesi günü imzalanan anlaşma, iki ülkenin Filipinler'deki Bataan Nükleer Enerji Santrali'nin modernizasyonu için kapsamlı teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları yürütmelerine olanak tanıyacak.

Filipinler Enerji Bakanlığı ile Kore Hidroelektrik ve Nükleer Enerji Şirketi arasındaki mutabakat zaptı, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol nezaretinde imzalandı.

Yoon, iki günlük resmi ziyaret için Manila'da bulunuyor.