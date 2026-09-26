Filipinler ve Laos BM Genel Kurulu'nda Filistin için iki devletli çözümü savundu

Filipinler Dışişleri Bakanı Maria Theresa Lazaro, Filistin halkı ve Orta Doğu'da kalıcı barış için iki devletli çözümün "tek uygulanabilir yol" olduğunu belirtti.

Lazaro, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap etti.

Ülkesinin Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına yönelik desteğinin altını çizen Lazaro, "İki devletli çözümün, İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacağı kalıcı barış için tek uygulanabilir yol olduğuna inanıyoruz." dedi.

Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklara da değinen Lazaro, bunun şiddet ve güç kullanımından ziyade diplomasi ve hukuk yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Lazaro ayrıca, yapay zekanın denetim mekanizmaları ve hukuki düzenlemeler olmadan eşitsizlikleri derinleştirebileceği ve risklere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Laos'tan Filistin için "adil ve kalıcı barış" çağrısı

Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane de BM Genel Kuruluna hitabında, Gazze'deki insani durumdan endişe duyduklarını belirtti.

İki devletli çözüme yönelik çabaların ortadan kalkmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Thongsavanh, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını güvence altına alacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulması temelinde adil ve kalıcı barış çağrısı yaptı.