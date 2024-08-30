Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr ve Vietnam Savunma Bakanı Phan, işbirliği konularını ele aldı

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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang, savunma, deniz ve ticaret alanlarında işbirliği konularını ele aldı.

Filipinler Devlet Başkanlığı İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Marcos Jr, ülkeyi ziyaret eden Phan'ı başkent Manila'da kabul etti.

Marcos Jr, Phan'ın Filipinler ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesi ve genişletilmesi noktasında "itici güç olacağını" belirterek, savunma, güvenlik, deniz ve ticaret alanlarında işbirliği konularını ele aldıklarını ifade etti.

Phan da ülkesinin, Filipinler ile "iyi ilişkilerinden" söz ederek Marcos Jr'ın ocakta Vietnam'a yaptığı ziyaretin, çeşitli alanlarda ilişkileri ve stratejik ortaklığı geliştirme konusunda etkili olduğunu belirtti.

Phan, Filipinli mevkidaşı Teodoro ile de bir araya geldi

Filipinler Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr, Vietnamlı mevkidaşı Phan ile Quezon City kentinde bir araya geldi.

Bölgede güvenlik ve istikrar konusunu ele alan Teodoro Jr ve Phan, "tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi" konusunda mutabık kaldı.

Teodoro Jr ve Phan, iki ülke arasında savunma ve askeri alanlarda işbirliğini derinleştirmeye bağlılıklarını belirtmelerinin yanı sıra insani yardım ve afet yardımı ile askeri tıp alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda niyet mektubu imzaladı.