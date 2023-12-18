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Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail güvenlik otoritesi olmamızı istiyor, biz işgalle mücadele ediyoruz" - Son Dakika
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Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail güvenlik otoritesi olmamızı istiyor, biz işgalle mücadele ediyoruz"

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, "İsrail güvenlik otoritesi olmamızı istiyor, biz işgalle mücadele ediyoruz.

Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail güvenlik otoritesi olmamızı istiyor, biz işgalle mücadele ediyoruz"
18.12.2023 - 16:35,
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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, "İsrail güvenlik otoritesi olmamızı istiyor, biz işgalle mücadele ediyoruz." dedi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Iştiyye, Ramallah'taki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Filistin yönetiminin yenilenmesi, aktif hale getirilmesi ve güçlendirilmesinden bahsedenler olduğunu belirten Iştiyye, "yönetimin çalışmalarının güçlendirilmesi" gerektiğini vurguladı.

Başbakan Iştiyye, sözlerine şu şekilde açıklık getirdi:

"Çalışmaların güçlendirilmesi, Mescid-i Aksa'ya, kentlere, mülteci kamplarına ve köylere yönelik saldırılar ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşası ve yerleşimcilerin terörünü durdurmak, fon kesintileri ile uygulanan mali ambargoyu kırmakla olur."

Filistin yönetiminin, Kudüs dahil seçim yapma yetkisinin sağlanması ve iki yıl önce kabul edilen reform programının uygulanması gerektiğini vurgulayan Iştiyye, "İsrail ve müttefiklerinin istediği yenilenen yönetim bizim yönetimimiz değil. İsrail güvenlik otoritesi olmamızı istiyor, biz işgalle mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Iştiyye İsrail'in eğitim sistemine de müdahale ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İsrail, işgalle birlikte yaşayan okul müfredatlı bir yönetim istiyor. Bizim ulusal müfredatımız, Kudüs'ün başkentimiz olduğunu söylüyor, topraklara geri dönüş hakkından bahsediyor. Bu da uluslararası standartlarla tutarlı, bilim ve öğrenmeye dayalı, tarihimizi, medeniyetimizi ve kültürümüzü yansıtıyor."

İsrail'in ayrıca "şehit ve esirlerden vazgeçmelerini istediğini" kaydeden Iştiyye, "Bunlar bizim evlatlarımız, şehit ve esirlerin ailelerinden sorumluyuz, onlar Filistin ulusal hareketinin vicdanı." diye konuştu.

Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıların, katliamın ve işgalin durdurulması gerektiğini yineleyen Iştiyye, dünyanın ve Birleşmiş Milletlerin, işgali ve Filistin halkının maruz kaldığı sıkıntıları sona erdirmek, başkenti Kudüs olan Filistin devletini tanımak ve Filistinlilerin vatanlarına dönebilmeleri için bir takvim belirlemesi gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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