Filistin BM'ye İsrail'in Filistinlileri göçe zorlamasını şikayet etti - Son Dakika
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Filistin BM'ye İsrail'in Filistinlileri göçe zorlamasını şikayet etti

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlileri defalarca göçe zorlamasının travmalara neden olduğunu belirtti. Mansur, İsrail'in sivillere karşı işlediği ihlallere ilişkin BM yetkililerine mektup gönderdi ve İsrail'in Gazze'nin büyük kısmını yıktığını ifade etti. Mansur, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve sivillere yönelik her türlü korumayı ihlal ettiğini söyledi. Filistin BM'ye, İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamını durdurma çağrısı yaptı.

13.07.2024 03:11
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Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tamamında Filistinlileri defaatle göçe zorlamasının travmalara neden olduğunu belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Mansur, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) temmuz ayı başkanı olan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ve BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis'e, İsrail'in sivillere karşı işlediği ihlallere ilişkin bir mektup gönderdi.

Mansur mektubunda, İsrail'in, Gazze'nin tamamında Filistinlileri defaatle yasadışı ve insanlık dışı bir şekilde göçe zorladığını ve bu durumun özellikle çocuklarda sürekli rahatsızlık ve travmalara neden olduğunu dile getirdi.

İlk olarak Ekim 2023'te göçe zorlanan Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden şu an bir kez daha bölgeyi terk etmelerinin istendiğini kaydeden Mansur, "İnsanların gidecekleri ve emniyette olduklarını hissettikleri bir yer yok. İsrail, Gazze'nin büyük kısmını yıktı." ifadesini kullandı.

İsrail'in, insani yardım alanlarını ve BM sığınaklarını bile ölüm alanlarına dönüştürdüğünü aktaran Mansur, "İsrail Gazze'yi meşru bir hedef olarak görüyor, uluslararası hukuku sistematik ve ağır bir şekilde ihlal etmekte ısrar ediyor, uluslararası insancıl hukuku ve insan haklarını parçalıyor ve savaş zamanlarında sivillere yönelik her türlü korumayı ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik korkunç savaşının durması gerektiğini vurgulayan Mansur, uluslararası topluma, "İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamını ve işkencesini durdurma ve Filistinlilerin uluslararası hukuka ve Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici tedbir kararlarına uygun olarak korunması" çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, 11 Temmuz'da Gazze kentine havadan attığı broşürlerde, kentin "tehlikeli çatışma bölgesi" olacağı uyarısında bulunmuş ve bölgedeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin BM'ye İsrail'in Filistinlileri göçe zorlamasını şikayet etti - Son Dakika

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