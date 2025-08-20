Filistin'den E1 Projesi'ne Sert Tepki - Son Dakika
Filistin'den E1 Projesi'ne Sert Tepki

20.08.2025 19:10
Filistin, İsrail'in E1 bölgesinde inşaata onay vermesini kınadı, acil müdahale çağrısı yaptı.

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da "E1 bölgesinde" inşaata onay vermesini kınayarak, saçmalıklara son verilmesi için acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'den "İsrail'in bu pervasızlığına son vermek ve Filistin halkına karşı yürüttüğü kapsamlı savaşı durdurmaya zorlamak için derhal müdahale edilmesini" istedi.

Ebu Rudeyne, yapılanların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu belirterek inşaata onay verilmesini kınadı.

Filistin'in kuzeyi ile güneyini birbirinden ayırmaya sürükleyecek böyle bir tırmanışa sebep olacağı uyarısında bulunan Ebu Rudeyne, İsrail'in tüm dünyaya meydan okuduğunun altının çizdi.

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıkla yaptı.

Açıklamasında, söz konusu adımın Filistin halkına yönelik soykırım, zorla göç anlamı içerdiği ayrıca, Filistinlilerin davasını ve haklarını tasfiye etme girişimleri çerçevesinde değerlendirildiği belirtildi.

Kudüs kentinin dört bir yanından izole edilmesi anlamına gelen projenin ayrıca iki devletli çözüm önerisini baltaladığı, bunun uygulanma imkanını, demografik ve coğrafi birliğini parçaladığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu projenin, "işgal altındaki Batı Şeria'yı birbirinden kopuk, coğrafi olarak bağlantısız bölgelere ve kantonlara ayırarak, adeta gerçek hapishanelere dönüştürdüğü; bu bölgeler arasında geçişin ise ancak işgal güçlerinin kontrol noktalarından ve Batı Şeria genelinde yayılan silahlı yerleşimci milislerinin terörü altında mümkün olabileceği" ifade edildi.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da "E1 bölgesinde" inşaata onay vermesinin kınandığı açıklamada, tüm bu çabaların Filistin halkının zorla göç ettirilmesi, hak ve davasının tasfiyesini hedeflediği kaydedildi.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

