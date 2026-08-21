Filistin'den E1 Projesine Tepki - Son Dakika
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Filistin'den E1 Projesine Tepki

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Filistin yönetimi, İsrail'in E1 yerleşim projesine katılmama çağrısı yaptı.

Filistin yönetimi, şirketlere, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan E1 yasa dışı yerleşim projesi kapsamında 1234 yeni konut inşası için açtığı ihaleye katılmama çağrısı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Kanada ve Norveç'ten yapılan ve İsrail'in ihale ilanına tepki içeren ortak açıklamasına atıfta bulunuldu.

Bu ülkelerin şirketlere yaptığı "ihaleye katılmama çağrısı"nın memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, tüm şirketler ve ekonomik kuruluşların yerleşimlere doğrudan veya dolaylı destekten kaçınması gerektiği belirtildi.

Söz konusu 7 ülkenin projeyle ilgili takındığı tavrın "pratik ve etkili adımlara" dönüştürülmesi çağrısı yapılan açıklamada, diğer ülkelerden de bu ülkelere katılmaları ve İsrail'i yerleşim faaliyetlerini durdurmaya zorlamaları istendi.

Bakanlık açıklamasında, yasa dışı E1 projesinin, Batı Şeria'yı parçalayarak ve toprak bütünlüğünü bozarak iki devletli çözüm olasılığını ortadan kaldıracağı vurgulandı.

Açıklamada, işgale son verilmesi, yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin, bölgede iki devletli çözüm ve adil ve kalıcı barışın sağlanması için temel unsur olduğu kaydedildi.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'den E1 Projesine Tepki - Son Dakika

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