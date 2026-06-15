Filistin'den Uluslararası Topluma Çağrı - Son Dakika
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Filistin'den Uluslararası Topluma Çağrı

15.06.2026 02:02
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Filistin, Batı Şeria'daki İsrail saldırılarını 'organize terör' olarak nitelendirip önlem çağrısı yaptı.

Filistin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan ve Burka beldelerine yönelik saldırılarını "organize terör" olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusunda bulunan Deyr Dibvan ve Burka beldelerine yönelik Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının, Filistinlileri topraklarından ve evlerinden zorla göç ettirmeyi amaçlayan "organize terör" niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların Filistinlilerin topraklarında kalma iradesini ve yaşam koşullarını hedef aldığı kaydedilerek, uluslararası toplumdan bu eylemlerin "organize terör" kapsamında değerlendirilmesi istendi.

Son saldırılarda araçların ve tarım arazilerinin ateşe verildiği, ayrıca bir caminin yakılmaya çalışıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu olayların İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının arttığını gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin cezasız kalmasının Filistinlilere ve mallarına yönelik daha fazla ihlal ve suçun işlenmesini teşvik ettiği vurgulandı.

İsrail hükümetine bu uygulamaları durdurması için siyasi, hukuki ve ekonomik baskı yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumdan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını durduracak ve sorumluları hesap vermeye zorlayacak somut ve acil adımlar atılmasını talep etti.

Açıklamada ayrıca Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve saldırılara karışan İsrail ile yerleşimcilere karşı uluslararası hukuk çerçevesinde caydırıcı yaptırımlar uygulanması çağrısı yinelendi.

Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin'den Uluslararası Topluma Çağrı - Son Dakika

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