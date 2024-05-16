Filistin Devlet Başkanı Abbas, Arap ülkelerine İsrail ile ilişkileri gözden geçirme çağrısı yaptı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap ülkelerine İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.

Abbas, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu.

Filistin Devlet Başkanı, "İsrail'in barışı ve Arap Barış Girişimi'ni reddetmesi ve Gazze Şeridi'nde halkımıza yönelik devam eden saldırganlığı, Filistin'deki kamu kurumlarını yok etmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşimci terörü karşısında Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi'nin işgalci devletle ilişkilere ilişkin kararlarının uygulanmasını tamamlama kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Abbas, "Uluslararası meşruiyete meydan okuyan, normları ve ahlakı ihlal eden ABD koruması ve desteğiyle 7 aydan fazla bir sürede çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 120 bin Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı." dedi.

"İşgalci devlet, ordusu ve terörist yerleşimciler aracılığıyla Kudüs dahil Batı Şeria'da halkımıza, topraklarımız ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarını sürdürüyor." diyen Abbas, İsrail'in "Gazze'deki yerleşim yerlerinin yüzde 70'inden fazlasını ABD'nin siyasi ve askeri desteğiyle yok ettiğini" belirtti.

ABD'nin "3'ü Gazze'de ateşkesi önlemek için, biri ise Filistin devletinin kurulmasına karşı olmak üzere 4 kez veto kullandığını" dile getiren Abbas, Arap ülkelerine İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.

Hamas'ın bölünmeyi sona erdirmeyi ve Filistin meşruiyeti şemsiyesine dönmeyi reddeden tutumunun, Gazze Şeridi'nin Filistin'den ayrılmasını ve Filistin devletinin kurulmasını engellemeyi hedefleyen İsrail'in planlarına hizmet ettiğini ileri süren Abbas, "önceliklerinin savaşın derhal durdurulması, insani yardımların artırılması, Filistinlilerin Gazze ve Batı Şeria'dan tehcir edilmesinin önlenmesi ve uluslararası meşruiyete dayalı iki devletli çözümün derhal uygulanmaya başlanması olduğunu" ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı, "Filistin halkının kararlılığını güçlendirmek ve hükümetin de görevlerini yerine getirebilmesi için Arap finansal güvenlik ağının bir an önce etkinleştirilmesinin" önemini vurguladı.