Filistin Direniş Grupları, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarının Durdurulması İçin Çalışmaları Görüştü - Son Dakika
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Filistin Direniş Grupları, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarının Durdurulması İçin Çalışmaları Görüştü

Filistin direniş grupları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve esir takası için yürütülen çalışmaları görüşmek üzere bir araya geldi. Hamas heyeti, İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Mizhir ile bir araya gelerek sahadaki ve siyasi gelişmeleri ele aldı. Ateşkes hedefleri arasında saldırıların durması, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, Filistin halkına insani yardım sağlanması, yeniden imar ve adil bir esir takası bulunuyor.

06.07.2024 06:01
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Filistin direniş gruplarının, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve esir takası için yürütülen çalışmaları görüştüğü belirtildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas heyetinin, İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Mizhir ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarına karşı yürütülen istişare toplantıları kapsamında yapılan görüşmede, sahadaki ve siyasi gelişmelerin yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durdurulması için yürütülen çalışmaların ele alındığı ifade edildi.

Direniş güçlerinin ateşkes hedeflerinin, "saldırıların durması, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, Filistin halkına insani yardım sağlanması, yeniden imar ve adil bir esir takasından" oluştuğu kaydedilen açıklamada, Filistin halkının çıkarlarını sağlayacak ve direniş temelinde ulusal birliği güçlendirecek şekilde bu hedeflere ulaşmak için çaba göstermeye devam edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Direniş Grupları, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarının Durdurulması İçin Çalışmaları Görüştü - Son Dakika

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