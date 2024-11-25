Filistin Direnişi Sanatla Anlatılıyor

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Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin "NATO'ya ve savaşa karşı kaleminle, boyanla, fırçanla ses ver!" çağrısı kapsamında 5 Filistinli sanatçı, "Filistin Halkı Direniyor" başlıklı sergi hazırladı.

Sergide, Gazze'de, Batı Şeria'da ve yurt dışında yaşayan ressam Basel Elmaqosui, heykeltıraş Iyad Sabbah, ressam Kholoud Mohammed Eldesoki ve Mohammed Hassan'ın eserleri yer alacak.

Soykırımı ve direnen Filistin halkını anlatan eserler, Filistin halkının maruz kaldığı saldırı ve tecrit koşullarında dijital olarak Türkiye'ye ulaştırılabildi.

Resimlerin dijital baskılarından oluşan sergi, Türkiye Barış Komitesinin desteğiyle 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de açılacak.

Açılışa, sanatçı Iyad Sabbah, Filistin Halk Partisi Uluslararası İlişkiler Sekreteri Akil Takaz ve İsrail Komünist Partisi milletvekili Aida Touma-Süleyman çevrim içi olarak katılacak.